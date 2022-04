L’onorevole Spadafora inaugura la biblioteca “Nuota nella cultura” del Pinguino village

Avezzano. L’onorevole Vincenzo Spadafora , già ministro allo Sport, ha presentato al Pinguino village il suo libro “Senza Riserve” e inaugurato la biblioteca della struttura sportiva. “Abbiamo trovato un uomo dalla grande umanità”, hanno spiegato dalla struttura sportiva, “che ha trascorso due ore con noi rispondendo alle più svariate domande, da quella sullo sport nelle scuole a quelle sui sostegni al settore e ai collaboratori sportivi, all’importanza dell’inclusione sociale che si promuove attraverso le attività sportive, per cui si è speso come mai nessuno, durante il suo mandato, nel pieno della pandemia”.

Il moderatore, Armando Floris , ha aperto l’evento con l’inaugurazione della biblioteca “Nuota nella cultura”, che l’ex Ministro ha arricchito con il suo libro completo di una personale dedica. Il secondo momento dell’incontro è stato affidato alla presidente, Daniela Sorge , che ha presentato gli atleti del settore agonistico che ritornano dai successi dei Criteria Nazionali Giovanili di Riccione, tra tutti Giorgia Fabiani con la medaglia di bronzo nei 100 rana. E ancora le ragazze del nuoto sincronizzato che hanno recentemente conquistato il podio nelle gare regionali a Pescara.