L’onorevole Cantalamessa a Celano a sostegno di Angelosante, partecipazione all’incontro pubblico di Ortucchio

Celano. Nuovo incontro nella sede elettorale di Celano per Simone Angelosante, sindaco di Ovindoli e candidato alle prossime elezioni regionali del 10 febbraio.

Nell’incontro di sabato pomeriggio presenti, oltre ai consiglieri comunali Eliana Morgante e Giovanni Luccitti, il vice coordinatore regionale dei giovani Flavio Cotturone e Andrea Rosa, segretario cittadino. Tanti i cittadini presenti nella sede celanese, che non è bastata a contenerli tutti, per assistere al discorso dell’onorevole Gianluca Cantalamessa, coordinatore regionale di Lega Salvini Premier per la Campania.

L’onorevole Cantalamessa, in visita in Abruzzo, ha espresso parole di stima e sostegno nei confronti del primo cittadino di Ovindoli, in vista delle imminenti elezioni regionali. Cantalamessa ha sottolineato la lealtà e la serietà dell’operato di Angelosante, dimostrato in primis come sindaco di Ovindoli, ed essendo stato uno dei primi a creare un movimento politico abruzzese nel segno di Matteo Salvini.

Dopo l’incontro celanese, grande partecipazione c’è stata ad Ortucchio dove Angelosante ha incontrato i cittadini marsicani per ribadire l’importanza del suo programma elettorale.