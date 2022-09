Loghi: significati nascosti e importanza strategica per il brand

Oggi i loghi si trovano davvero ovunque: sui vestiti che indossiamo, sui telefoni che usiamo e sul cibo che compriamo. Siamo circondati da loghi! Alcuni loghi sono incredibilmente semplici come una lettera stilizzata, una rappresentazione pittorica; altri sono più complessi. Tuttavia, un aspetto che non possiamo negare è che il significato dietro un logo informa il pubblico di cosa tratta il nostro marchio.

Molti di noi non considerano nemmeno cosa significano questi loghi, oltre al fatto che rappresentano alcuni dei nostri marchi preferiti. Ma quello di cui non ci si rende conto è che molti di loro hanno un significato profondamente radicato, nascosto dietro il famoso simbolo. In questo articolo proveremo a spiegare questo concetto.

Creare loghi efficaci e credibili non è affatto semplice, come andremo a spiegare in questo testo con l’esempio del logo Apple e della sua naturale evoluzione, attuata nel corso del tempo.

L’esempio “profetico” del logo Apple

Apple è una delle aziende di maggior successo del pianeta.

Il marchio è così potente che la semplice menzione del suo nome, induce i fan ad aprire i portafogli. Per anni, Apple ha lottato per sopravvivere all’industria spietata dell’informatica. A un certo punto si pensava che fossero condannati, fino a quando Steve Jobs non fece un miracoloso ritorno e non rinnovò l’azienda. Una parte enorme del loro successo risiede nel loro incredibile marchio, a cominciare dal loro logo.

Evoluzione del logo Apple

Non dimentichiamo che Apple è nato in un piccolo garage nel 1976. Ci sono voluti anni affinché questo brand potesse affermarsi e con esso naturalmente anche il logo ha avuto una sua evoluzione, dal design e il layout dei loro negozi al dettaglio e alla bellissima esperienza di unboxing che viene fornita con ogni nuovo acquisto di un prodotto. La loro caratteristica di branding più iconica è il loro logo.

Cosa rende così efficace il logo Apple?

Per cominciare, il logo rappresenta il nome dell’azienda, il che aiuta ad aumentare il riconoscimento del marchio. Ogni volta che i consumatori sentono il nome “Apple”, viene rafforzato nella loro mente dal segnale visivo del design del logo e viceversa. Nel tempo, l’abbinamento del logo e del marchio rende più facile per il pubblico riconoscere il logo Apple e collegarlo immediatamente alla rappresentazione dell’azienda.

Da qui possiamo arrivare all’evoluzione intelligente del design. Il logo Apple è iniziato come un disegno dettagliato, ma nel corso degli anni si è trasformato in un design molto diverso, semplice ed elegante che rappresenta perfettamente il marchio. Infine, gli sforzi complessivi di branding di Apple rafforzano un insieme specifico di emozioni e potenti associazioni, che vengono invocate quando vedi il logo. È elegante e moderno e noi, come clienti, otteniamo lo stesso livello di comfort, precisione ed eleganza quando andiamo a utilizzare i loro prodotti.

Che si tratti di uno dei loro divertenti spot pubblicitari o di sofisticati negozi al dettaglio che offrono un’esperienza di acquisto unica, tutto il marchio Apple aiuta a raccontare la stessa storia, spingendo costantemente queste associazioni.

Come è stato possibile ottenere tutto questo?

Il loro marchio si concentra su come ci fa sentire la nostra esperienza con Apple, scatenando l’immaginazione, abbracciando l’innovazione, permettendoci di inseguire le nostre speranze e i nostri sogni, fino ad aspirare a grandi cose. La capacità di Apple di creare una connessione emotiva tra i clienti e il marchio ha contribuito a trasformarli in una forza così potente, laddove il loro logo è una parte enorme dell’esperienza.

Quali sono alcuni dei migliori loghi con messaggi nascosti?

Uno degli esempi migliori resta quello del logo di FedEx, seguito da Amazon, per quanto concerne l’uso più intelligente dei simboli nei loro loghi. Il logo FedEx ha una freccia al centro, alludendo alla velocità e alla precisione con cui consegnano i loro pacchi.

Quali sono alcuni degli usi più tipici dei messaggi nascosti nei loghi?

In genere, i messaggi nascosti nei loghi implicano un numero, un luogo o anche l’obiettivo e l’identità del marchio. Sebbene molti di questi loghi possano inizialmente sembrare insignificanti, contribuiscono all’immagine del marchio.

Qual è il significato del logo Apple?

Il logo Apple allude alla scoperta della gravità da parte di Sir Isaac Newton. Sebbene ci sia qualche discussione sul fatto che possa essere il simbolo del peccato originale o il fatto che fosse stato il frutto preferito di Steve Job, noi scegliamo la teoria di Sir Isaac Newton.

Qual è il significato dietro il logo Amazon?

Il logo Amazon ha una freccia che punta dalla A alla Z, a simboleggiare la loro missione di fornire un’ampia gamma di prodotti. E, naturalmente, la freccia ha la forma di un sorriso, a dimostrazione della soddisfazione del cliente.

Perché i significati nascosti nei loghi sono importanti?

I significati nascosti nei loghi aiutano ad arricchire la storia del marchio e fungono da potenti strumenti di narrazione e identità del marchio a lungo termine. Anche se la maggior parte delle persone potrebbe non capire questi messaggi nascosti, a lungo termine aiutano a costruire la tradizione e l’immagine del marchio.

Quali sono alcuni fattori importanti quando si crea un logo con un significato?

Per coloro che cercano di creare i migliori loghi con un significato nascosto, la maggior parte delle volte si riduce agli obiettivi del marchio e alla narrazione. La maggior parte dei consumatori apprezza le fondamenta di un marchio e gli elementi che sono stati coinvolti nella sua creazione. Quando si crea un logo con un significato nascosto, è importante tenerlo a mente.

Perché i colori giocano un ruolo fondamentale nella creazione di un logo con un significato?

Quando si creano loghi con significato, i colori possono essere utilizzati per indicare il luogo di origine, l’estetica generale e persino l’immagine del marchio. Ad esempio, il logo IKEA utilizza i colori giallo e blu, un cenno al loro paese di origine: la Svezia.

Cosa ne pensate dei loghi più famosi del mondo e dei loro significati nascosti?

Trovare significati nascosti nei loghi è un processo eccitante e divertente per i consumatori, in quanto li aiuta a sentire un livello più profondo di connessione con il marchio e gli ideali del marchio.