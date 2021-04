Loda Santilli: nessuna priorità nel primo piano strategico vaccinale a disabili e caregiver

Avezzano. Loda Santilli, sorella della fondatrice del Filo D’Oro Sabina Santilli, getta luce sulla campagna vaccini per la categoria disabili, attività già molto criticata dal sentire comune per l’andamento lento e la poca efficienza, a causa di una mancata riconosciuta priorità nel primo piano strategico .

“Nonostante gli interventi delle Associazioni di Categoria per persone con disabilità e di coloro che se ne prendono cura, il 27 dicembre scorso non venne riconosciuto tale diritto” afferma Santilli, sottolineando come anche il 2 febbraio 2021 “non furono inserite con priorità le persone disabili. Il 10 marzo fu riconosciuta la priorità delle suddette persone secondo la legge, tuttavia i problemi non sono stati risolti perché i vaccini sono pochi, meno del previsto, e le persone con disabilità , e chi se ne prende cura, aspettano ancora e si aspetta che arrivino i vaccini sufficienti per tutti” conclude Loda Santilli.