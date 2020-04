Lockdown, amministrazione di San Vincenzo Valle Roveto incontra i titolari dei pubblici servizi

San Vincenzo Valle Roveto. Ieri pomeriggio, l’amministrazione comunale ha incontrato i titolari e gestori dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie). Un confronto cordiale e costruttivo, nel quale sono stati affrontati i problemi di un comparto fortemente danneggiato dalla crisi che, ha chiuso per primo e che probabilmente riaprirà per ultimo.

Per quanto di competenza del Comune si è discusso di tributi locali e di come l’amministrazione può aiutare queste attività nel momento in cui riapriranno. Tutte le attività, ma in modo particolare le attività di somministrazione di alimenti e bevande, per ripartire in sicurezza e mantenere le distanze, avranno bisogno di più spazi. In proposito il sindaco e l’amministrazione comunale hanno preso impegno di estendere straordinariamente la metratura a disposizione dei dehors e spazi all’aperto di bar e ristoranti, in deroga alle normative attuali e senza costi aggiuntivi per le imprese.

In proposito è stata valutata positivamente la possibilità di: istituire un’isola pedonale permanente serale, ovviamente dove ciò è tecnicamente possibile (a partire dalle ore 20,00 nei giorni feriali e per l’intera giornata nei giorni festivi) per i mesi di giugno, luglio e agosto; adoperarsi per favorire la semplificazione e la massima celerità delle domande e/o delle procedure per la concessione degli spazi destinati all’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti; accordare la gratuità, per tali attività, della Tosap relativa all’area occupata per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020 o anche per singole ed occasionali iniziative.

Per quanto concerne i tributi locali e la richiesta pervenuta dagli operatori ma analoga a quella che tutte le categorie di attività stanno rivolgendo ai Comuni, vale a dire l’azzeramento di Tari ed lmu almeno per i periodi di mancata attività, ed una forte riduzione per i mesi di riapertura, fino al 31.12.2020, l’amministrazione si è riservata di informare gli esercenti presenti e tutti gli altri imprenditori operanti nel Comune, non appena ci sarà il provvedimento del Governo che, a quanto pare anche dalle anticipazioni fornite dall’Anci, dovrebbe ristorare gli Enti Locali delle mancate entrate nel bilancio derivanti da eventuali sospensioni o annullamento di tributi praticati a favore delle imprese. Sarà cura dell’amministrazione comunale, informare ed eventualmente incontrare anche le altre attività presenti nel territorio comunale, nonché tenerle aggiornate su tutte le disposizioni inerenti la gestione dell’emergenza Covid-19 e delle opportunità e/o finanziamenti messi a disposizione delle Imprese da parte della regione Abruzzo e del Governo nazionale.