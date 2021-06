L’oceano in una goccia, Guido Saraceni presenta il suo ultimo romanzo alla Mondadori di Avezzano

Avezzano. Sabato 26 giugno, alle ore 18, il professor Guido Saraceni presenta il suo romanzo “L’oceano in una goccia”, edito da Sperling & Kupfer , nello spazio antistante la libreria Mondadori di Avezzano, di Ornella Gemini.

L’evento è il primo a svolgersi in presenza dopo i mesi del lockdown ma Ornella Gemini, la titolare della libreria, viste anche le temperature ha preferito ugualmente fare l’evento all’aperto, nello spazio davanti la libreria, dove per l’occasione è stata persino chiusa Via Bagnoli, dove verranno posizionati dei tavoli in strada. L’evento verrà presentato dall’avvocato Jacopo Angelini.

Questo secondo romanzo di Guido Saraceni, docente universitario, è ambientato a Roma, ed affronta il tema del disagio mentale con profondità e leggerezza. La protagonista, Clizia, ha poco più di vent’anni, frequenta l’università online e lavora come web master. Fan sfegatata di Vasco, ama suonare Ottavia, la sua chitarra elettrica, e cucinare dolci seguendo maniacalmente le video ricette dello chef D’Onghia. Potrebbe sembrare una ragazza come tante, se non fosse per un dettaglio: non esce di casa da un anno. Tra le quattro mura dell’appartamento in cui vive da sola ha costruito la sua confortante routine: ogni mattina osserva Pel di Carota che aspetta lo scuolabus nel vialetto; nel pomeriggio prende il tè con la sua migliore amica Lucrezia; ogni settimana riceve la visita di Marco, il ragazzo che le porta a casa la spesa, al quale è legata da una relazione sopra le righe. Nulla potrebbe scalfire le sue rassicuranti abitudini, finché un giorno viene a sapere che l’amata nonna sta morendo e realizza che non potrà dirle addio, se non troverà il modo di superare le sue paure. È per questo che sua madre contatta Giorgio, il terapeuta che con pazienza e tenacia cercherà di aiutarla a non sentirsi più una goccia insignificante nell’oceano.