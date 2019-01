Lo Yoga arriva a scuola, lezioni e pratiche di rilassamento per i ragazzi dell’Istituto “Collodi-Marini” di Avezzano

Avezzano. Riprendono i corsi di Yoga per alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Collodi-Marini” di Avezzano. Iniziativa fortemente voluta dal dirigente scolastico e che quest’anno coinvolge gli alunni di ben 14 classi. I laboratori sono condotti dall’insegnante di yoga per bambini Marcella Cicanecchia, la metodologia scelta il “Balyayoga”, il risultato atteso, la conquista, per gli alunni, di una maggiore capacità di gestire le emozioni, gli stati d’animo, l’ansia e le relazioni interpersonali.

Alla base della metodologia applicata, approvata dalla RCYS – Yoga Alliance e CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale del CONI, si pone il gioco, inteso come linguaggio privilegiato per motivare l’apprendimento, per escludere la competizione, per esaltare leggerezza e creatività, per incanalare l’energia, per favorire calma, concentrazione, pace, armonia.

I bambini attraverso le posizioni yoga imparano ad ascoltare il proprio corpo e a dialogare con esso, aprendo in questo modo la strada, attraverso la meditazione, all’ascolto del Sé. Aspetto fondamentale dell’attività è rappresentato dalla respirazione: attraverso attività ludiche e semplici esercizi, anche i più piccoli sperimentano come una corretta respirazione favorisca la diminuzione dello stress e dell’ansia e incrementi la capacità di attenzione, concentrazione e ritenzione delle informazioni. Non meno importanti sono i momenti di meditazione e di rilassamento, orientati alla maturazione di una maggiore capacità di focalizzare i problemi, di socializzare e di gestire l’aggressività.

Le classi interessate nel corrente anno scolastico:

1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 B Scuola primaria C. Collodi

1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A Scuola San Pelino

3 A, 3 B, 5 B, 1 B scuola primaria A. Gandin

Le insegnanti coinvolte:

Marilena Tucci, Paola Tuzi, Annamaria Di Mascio, Arianna Fidanza, Pina Sansone, Lucia Di Giustino, Graziella Cellone, Elsa Di Romolo, Francesca Ferri, Antonina Liberatore, Patrizia Piperni, Tiziana Coccia, Gabriella Federico, Nicoletta Crescenzi, Angela Grossi, Angela Geminiani, Marcella Di Rocco.