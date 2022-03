Lo streaming video e il mondo dello sport professionistico

Il mondo dello sport professionistico è cambiato molto durante questi ultimi anni. Spesso si è scontrato con la tecnologia digitale, che tra i giovani è molto più apprezzata e seguita rispetto ai grandi eventi dal vivo, che si basano invece su un tipo di pubblico più maturo e fidelizzato nel tempo. Tuttavia abbiamo visto come grazie anche alle simulazioni di gioco e alla venuta degli eSport, anche tra i giovani si è creato un certo interesse per gli sport agonistici, dove il calcio professionistico occupa ancora una fetta importante in termini di pubblico, di fatturato, di sponsor e di passaggi televisivi.

La stagione sportiva 2021-2022 nel dettaglio: focus sugli eventi live

Stiamo assistendo infatti a una nuova stagione calcistica piuttosto spettacolare, tra le gare di Champions ed Europa League, oltre che per un campionato di serie A che finalmente è tornato a essere seguito, per merito anche della lotta al vertice tra il Milan, l’Inter, la Juventus e il Napoli. Non è un caso se per la prima volta dopo 4-5 anni il titolo è davvero in bilico e non sarà semplice fare un pronostico su quale tra queste quattro squadre vincerà lo scudetto.

Per quanto riguarda la fruizione delle gare di serie A e degli altri principali sport, abbiamo visto che Dazn, Sky, Mediaset Infinity e Prime Video, si stanno contendendo a colpi di esclusive la maggior parte delle sfide di questa stagione. Il ruolo più importante e centrale è quello di Dazn che ha superato nettamente sia Sky che Mediaset, mentre Amazon da questa stagione ha deciso di investire e di puntare anche sul calcio, come stava già facendo sugli altri sport nordamericani a partire dal 2018-2019 con il football americano e in particolare le partite del Superbowl.

Con l’introduzione delle gare di Champions League, Amazon dimostra le proprie ambizioni di voler concorrere anche per questo tipo di palinsesto, a carattere sportivo. Le possibilità di Amazon come tutti sanno sono molte, ma attualmente in Italia Dazn è una realtà che si è consolidata e sta assumendo numeri e un fatturato sempre più importante. Non solo, visto che con la possibilità di seguire tramite streaming video, non c’è bisogno di avere un sistema satellitare e un’antenna parabolica per vedere le partite di campionato. Da questo punto di vista lo streaming ha assunto un ruolo centrale per il calcio e per gli altri sport, come abbiamo visto già durante gli ultimi anni.

Lo streaming cambia pelle: da Sky a Mediaset passando per altri sistemi

Non solo lo streaming di Sky con la possibilità di acquistare e seguire on demand tutte le partite disponibili tramite Now Tv, ma anche attraverso altri sistemi di streaming gratuito. Tutti conoscono da lungo tempo una realtà come quella di roja directa spesso visibile in rete con il nome alternativo di Pirlo Tv. La piattaforma di streaming ha avuto un ruolo importante durante il mondiale del 2010 in Sudafrica, quando per la prima volta la Rai ha deciso di non acquistare il pacchetto completo di gare, ma solo un paio al giorno, durante la fase a gironi. Da questo momento in poi lo streaming video ha preso piede nel nostro Paese, fino ad arrivare alla situazione attuale con Dazn, Infinity e Prime Video che hanno assunto un ruolo centrale e una posizione privilegiata, rispetto al resto dei competitor presenti sul mercato degli eventi sportivi dal vivo.

I motivi per continuare a seguire la stagione calcistica 2021-2022

Tra i cinque maggiori campionati, quello di serie A risulta il più equilibrato e intenso, visto che ci sono ancora da assegnare lo scudetto, le posizioni per le competizioni europee e quelle per la lotta salvezza. Lo stesso vale per le competizioni europee, visto che la Champions League è giunta anche per questa stagione ai quarti di finale. Nessuna italiana presente per questo secondo turno a eliminazione diretta, che vedrà in scena un sostanziale equilibrio tra le formazioni inglesi e quelle spagnole. Sono passate ai quarti infatti il Chelsea, il Liverpool e il Manchester City di Pep Guardiola. Proprio il City a inizio stagione era stato considerato come una delle possibili protagoniste di questa edizione di Champions League. Guardiola dovrà affrontare e battere l’Atletico Madrid di Simeone, sicuramente un’avversaria tutt’altro che semplice con cui confrontarsi in 180 minuti. Benfica e Villareal sono invece le due cosiddette outsider di lusso e anche le rivelazioni del torneo. Tuttavia la sfida che desta maggior interesse, assieme a quella tra il City e l’Atletico, è quella tra Chelsea e Real Madrid. Sfida suggestiva per diversi motivi, a partire da quella tra i due tecnici: Tuchel e Ancelotti. Il Chelsea a sorpresa ha vinto la passata edizione, mentre il Real Madrid spera di tornare a disputare una finale, dopo le ultime edizioni vissute non proprio da protagonista, fatto raro visto il blasone e il palmares europeo del club di Florentino Perez.