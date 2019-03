Lo stadio Fabio Piccone di Celano resterà chiuso, il sindaco Santilli: la sicurezza viene prima di tutto

Celano. “Lo Stadio Fabio Piccone rimarrà chiuso”. Questa la scelta del primo cittadino di Celano, Settimio Santilli, alla luce dei numerosi danni causati dal maltempo nella struttura sportiva della città. La decisione è arrivata subito dopo le raffiche di vento della scorsa settimana che hanno creato ingenti disagi alle tribune. “Per il momento riapriamo solo il “Riccardo Paris” e il “Francesco Baruffa”, che la nostra amministrazione ha realizzato e che vanno ad aggiungersi al “Don Luigi Di Summo” di borgo strada 14”, ha precisato il sindaco, “non so quante realtà in Abruzzo abbiano 4 campi da calcio. Se lo stadio comunale F.Piccone è stato chiuso è, perché per me viene prima di tutto la sicurezza degli sportivi e degli spettatori.

In primis dei bambini che vi si divertono. Non stiamo restando a guardare inermi. Sbrigati gli aspetti burocratici col Coni per il finanziamento e quelli amministrativi secondo normativa per far partire i lavori, rifaremo la tribuna dello stadio e lo riapriremo in totale sicurezza. La mia colpa è forse di prendere coscienza di un pericolo che non è di oggi, ma viene da lontano e di prendere le decisioni per il bene di tutti. Magari queste decisioni vanno contro il consenso politico, contro il divertimento degli sportivi, contro le pressioni dell’opinione pubblica. Non fa nulla, ai miei concittadini non deve accadere nulla. Altri, per 30 anni questi stessi problemi li hanno solo demandati al “prossimo sindaco”.