Lo sport vince sulla pandemia, grande successo per il Cross Trail della Befana

Aielli. Il cross trail della Befana è stato un successo. Alla gara di corsa in montagna, tra suggestivi paesaggi ricchi di storia, partita dai colorati murales di Aielli (Aq), diventati ormai meta del turismo di tutto il centro Italia e non solo, sono arrivati atleti dall’Abruzzo ma anche da Marche, Puglia, Lazio e Campania.

Primi assoluti (M): 1) Mario Di Stefano (Gs Avezzano) 39:52, 2) Mohamed Lamiri (a.s.d. Runners Avezzano) 43:00, 3) Andrea Marinucci (Fisky) 43:26. Prime 3 (F): 1) Chiara Benedetti (Asd Parka Trail promotion) 52:22, 2) Francesca Romana Neri (Asd Briganti d’Abruzzo) 54:18, 3) Moira Franchi (Asd Briganti d’Abruzzo) 57:18.



Una decina, i partecipanti alla camminata sportiva, organizzata grazie alla collaborazione dello staff di Borgo Universo, che ha poi intrattenuto i partecipanti anche con un giro turistico tra le coloratissime facciate della cittadina.

Tutto si è svolto nella massima sicurezza, su sentieri immersi nel Parco naturale regionale Sirente Velino: una giornata di sport in natura che ha visto in gara 133 atleti.

“È stato un successo”, commenta Loreto Ruscio, presidente della società Gruppo sportivo Celano, “perché le regole, le restrizioni e tutto quanto necessario per contenere la pandemia da covid19 ha reso l’organizzazione ancora più difficile. Per questo ringraziamo l’amministrazione comunale di Aielli – alla gara ha partecipato anche il sindaco Enzo Di Natale!-, i volontari e gli sponsor che continuano a supportare le nostre iniziative che oramai sono concretamente un volano per il turismo del nostro territorio”.

“In un periodo difficile come quello della pandemia che stiamo vivendo”, insiste Ruscio, “lo sport ha vinto ancora una volta e per questo il Gruppo sportivo di Celano ringrazia tutti gli atleti che hanno scelto di trascorrere una mattinata all’insegna di quel senso di libertà e allegria che solo la corsa sa regalare. Abbiamo corso e sudato godendo di un panorama suggestivo e che traccia i sentieri tra Celano e Aielli, ci siamo divertiti e abbiamo onorato una competizione sportiva a cui tanti atleti sono ormai affezionati. Un nuovo appassionante anno di corsa in montagna ci aspetta, ma non solo! Perché il nostro gruppo sportivo ha in serbo tante novità!”.

Info: www.grupposportivocelano.it

Pagina Facebook (per le foto della gara): gruppo sportivo celano