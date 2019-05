Lo Sport torna in piazza a Tagliacozzo con la Dynamica, centinaia di bambini in strada

Tagliacozzo. Salute, sport, turismo e comunicazione. Parole chiavi di una manifestazione tutta dedicata alle varie discipline sportive che ieri ha invaso le piazze di Tagliacozzo, promossa come ogni anno da Dynamica Fitness Club. Nell’ambito della settimana del turismo, organizzata dall’Istituto tecnico economico per il Turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, Roberto Buzzelli, docente di educazione fisica e responsabili della Dynamica, con l’aiuto del suo assistente Vittorio Dattolo, ha portato ancora una volta i giovani che frequentano corsi di pallavolo, ginnastica artistica, boxe, calcetto e poi ancora arti marziali e tennis tra la gente. “Un grande saggio di fine stagione che ha richiamato centinaia di persone da tutto il territorio”, ha commentato Buzzelli, “una giornata bellissima di sport con circa 300 bambini impegnati in tante attività”.



Durante l’evento, si è svolto anche un convegno molto interessante all’interno della sala consiliare del comune, proprio sulla tematica dello sport e del turismo: dopo i saluti degli organizzatori, della preside Marziale e delle autorità presenti, il sindaco Vincenzo Giovagnorio e l’assessore allo Sport, Alessandra Di Girolamo, c’è stato anche un collegamento Skype con il direttore di Tutto Sport, Xavier Jacobelli, il quale ha parlato della ricaduta in chiave turistica che hanno gli investimenti fatti in Piemonte sulle attività e sugli impianti sportivi e soprattutto del ruolo determinante che hanno i media e i giornali per lanciare lo sport nel territorio. Nell’incontro, moderato dal giornalista Alessio Buzzelli, sono intervenuti anche Emanuele Cerone, rappresentante dell’associazione “Ridesti”, ha parlato del benessere psicologico relativo allo sport, la dottoressa Simonetta Santini, direttrice sanitaria A.S.L. Avezzano-Sulmona-L’Aquila che ha sottolineato come Tagliacozzo sia sempre stato un luogo a vocazione sportiva spontanea. Infine, Maurizio Giuseppini, direttore del Parco Avventura del Colonnello ha evidenziato le numerose risorse che l’Abruzzo deve sfruttare per investire e crescere nello sport. A seguito del convegno, sono seguite le premiazioni dei piccoli campioni sportivi e ulteriori spettacoli di sport fino alle 20. Al pomeriggio all’insegna del movimento hanno preso parte anche l’associazione Magic Runners e il circolo tennis di Tagliacozzo che insieme alla Dynamica Fitness Club hanno presentato, con piccole dimostrazioni e mini tornei, le loro attività.