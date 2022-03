“Lo sport per la pace”: si conclude l’evento organizzato dal Panathlon Club Avezzano

Avezzano. Uniti nel nome dello sport. Si è tenuto ieri venerdì 25 marzo alle ore 20:00, presso il Ristorante Napoleone l’incontro sul tema “Lo Sport per la Pace”, organizzato dal Panathlon Club Avezzano e presieduto da Fabio Di Battista. “All’evento”, scrive il club avezzanese, “è intervenuto il vice direttore della testata Rai Sport Marco Franzelli, giornalista molto familiare per il pubblico televisivo, soprattutto per gli appassionati di sport. Nel corso della sua brillante relazione, Franzelli ha ricordato la figura di Pierre de Coubertin, fondatore delle olimpiadi moderne e promotore della nascita del Comitato Olimpico Internazionale. Quella iniziativa ha trasformato lo sport in uno strumento internazionale per aggregare atleti e spettatori di tutto il mondo, capaci di promuovere la comprensione reciproca tra culture diverse e favorire la nascita di relazioni amichevoli tra i popoli”.

“In rappresentanza del Vescovo di Avezzano Mons. Giovanni Massaro è intervenuto padre Riziero Cerchi, sacerdote molto sensibile ed attivo sui temi dello sport, dei giovani e della solidarietà. Ha commentato il Presidente Fabio Di Battista: “Lontano dai nostri occhi, conflitti e tragedie umanitarie non hanno mai cessato d’infiammare alcune parti del pianeta, con decine di guerre nel mondo. In questo contesto, pieno di incertezza ed inquietudine, abbiamo deciso di stimolare il dibattito su un argomento così importante, nella consapevolezza del ruolo storico svolto dallo sport nel diffondere ideali e valori fondamentali come pace, solidarietà, non-violenza, tolleranza e giustizia”, conclude il comunicato.