“Lo sport per la pace”, conviviale del Panathlon Club Avezzano con il giornalista Franzelli

Avezzano. Il Panathlon Club Avezzano, presieduto da Fabio Di Battista, ha organizzato per domani per venerdì 25 marzo, alle 20, una conviviale sul tema “Lo sport per la pace”.

“All’evento interverrà il vice direttore della testata Rai Sport Marco Franzelli, nell’ottica di stimolare il dibattito su un argomento così importante, in un contesto attuale in cui guerra e violenza si registrano ancora in molti luoghi del nostro pianeta”, l’annuncio in una nota del Panathlon Club Avezzano.

“Da sempre, infatti, si riconosce allo sport il potere di promuovere l’integrazione sociale, la solidarietà, la pace e la comprensione tra i popoli. In rappresentanza del vescovo di Avezzano monsignor Giovanni Massaro parteciperà padre Riziero Cerchi, che ha fatto del suo servizio sacerdotale una missione personale di pace e amore”.