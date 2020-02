Lo spirito del carnevale invade il Palasport di Celano con musica, coriandoli e tante piccole mascherine

Celano. Il palasport e il Centro Italia Nuoto si preparano al “Carnevale In maschera ” per coinvolgere tutti i bambini della città di Celano e non solo. Decima edizione del carnevale al Palasport e ad accompagnare l’evento ci saranno anche iniziative di ogni genere dai giochi gonfiabili , ai balli di gruppo a qualsiasi tipo di divertimento per tutti bambini con animazione e dj.

Non mancherà la consueta premiazione della mascherina più originale. Per la festa mega merenda per tutti a base di dolci. Maschere, musica, coriandoli e stelle filanti saranno protagoniste per il “Carnevale in maschera ” 2020. Lo staff del Centro Italia Nuoto unitamente ai suoi ragazzi si stanno preparando, per animare l’atmosfera carnevalesca per il carnevale più bello del Centro Italia. Non mancare domani alle 16.