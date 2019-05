Lo spettacolo della natura d’Abruzzo racccontato attraverso gli scatti di cinque fotografi abruzzesi. Sabato ad Avezzano la presentazione del volume

Avezzano. Sabato, a partire dalle 18 al Mondadori Book Store di Avezzano, verrà presentato il volume “Abruzzo. Seduzione senza tempo / A timeless seduction”. La raffinata pubblicazione, in grande formato e con copertina cartonata, aduna nelle sue 166 pagine 80 immagini di Maurizio Anselmi, Luca Del Monaco, Giancarlo Malandra, Alessandro Petrini e Mauro Vitale, cinque tra i più apprezzati fotografi abruzzesi che disegnano un suggestivo itinerario tra paesaggi naturali di struggente bellezza, affascinanti emergenze architettoniche e fascinosi riti popolari.

All’ideale itinerario per immagini fanno sponda gli emozionanti testi poetici di Sandro Galantini, storico, giornalista e saggista, dando così vita, come ha scritto Simone Gambacorta nella prefazione, ad un singolare “libro nel libro”.

Dopo la proiezione di “Avezzano. Emozione marsicana”, video scritto da Paolo De Siena e realizzato con la regia di Alessandro Petrini, operatore drone Alessandro del Monaco, il giornalista e scrittore Francesco Proia dialogherà con Galantini che, avvalendosi delle immagini presenti nel libro e di avvolgenti sonorità, reciterà i suoi testi conducendo per mano i presenti in un tragitto nell’Abruzzo più seducente eppure non sempre adeguatamente conosciuto.