Lo spettacolo dei record del Maya Orfei Circo fa tappa ad Avezzano, attrazioni circensi nelle norme anti-covid

Avezzano. Tappa ad Avezzano per lo spettacolo dei record del Maya Orfei Circo Madagascar, dal 2 all’11 ottobre, le grandi attrazioni circensi. L’imponente chapiteau, confortevole ed ampiamente arieggiato si trova, in via delle Olimpiadi. Lo show circense si svolgerà in sicurezza nel rispetto delle norme anti-covid: sanificazione, dispenser igienizzanti, distanziamento e uso di mascherina, da portare con sé.

Massimiliano e Maya Orfei presentano al pubblico lo spettacolo “Il Re Leone e gli animali di Madagascar”, in uno scenario di coreografie colorate con giochi di luci che riproducono la magia e l’atmosfera circense. Gli spettatori saranno conquistati dal fascino e dall’alto livello di professionalità di: trapezisti, acrobati, equilibristi, clown, contorsionisti, giocolieri, antipodisti, addestratori in simbiosi con i loro amati animali.

Un cast di caratura internazionale che si snoderà per la grande pista, sotto la guida della dialettica dell’eclettico presentatore Dario De Felice, che illustrerà le performance da record dei notevoli e numerosi artisti: l’ elegante portamento di Tamara Bizzarro con l’Alta Scuola di Equitazione; Daniele Martini con la sua pregiata cavalleria, esemplari unici; Tyron Colombaioni avvincente giocoliere, detiene dieci Guinness World Records, attraverso il suo comic style conquista la scena è anche ventriloquo, con il suo goliardico ed inseparabile coniglio Bunny; nell’azzurro del tendone, la forte adrenalina ed il calore latino dei i trapezisti della troupe Milla, Jonathan, Jenny e Marcelo, volanti internazionali dal Cile; bellezza artistica e massima agilità, con l’antipodismo di Frida Sambiase nelle più svariate performance della categoria; verticalismo d’eccellenza con il giovanissimo talento di Nicole e Kimberly Martini; l’addestratore Giorgio Piazza, figlio d’arte, incanterà la pista con i suoi adorabili felini, numero in gabbia con tigri, leoni e il suo amabile leone bianco Artù; alle fasce aeree la perfezione fisica delle figure di Maverik Piazza; giocoleria artistica di alta precisione e livello con i cappelli di Sage Macaggi; Massimo Martini e il suo meraviglioso quadro esotico, dove l’addestratore entra in perfetto connubio con gli animali, li coccola e li fa coccolare dal pubblico: cammelli, zebre, la simpatica e cordiale giraffa, il goloso ippopotamo e l’imponente elefante ed ancora lama, watussi e struzzi.. Tradizione circense ed innovazione, non poteva mancare l’ultima attrazione targata USA, dall’America l’auto Transformer amata da grandi e piccini ed ancora tante altre sorprese da scoprire, per vivere momenti di emozione che soltanto il circo sa donare al cuore del suo amato pubblico.