Lo scrittore avezzanese Domenico Paris torna in libreria con “I medi sono il massimo”

Avezzano. Il 3 settembre 2020, a distanza di quasi 7 anni dalla pubblicazione del

romanzo “Il ring è onesto” (e a 4 dalla sua ultima uscita su carta “Roma Kaputt Mundi”), Domenico Paris torna nelle librerie con un nuovo libro dedicato alla boxe, “I medi sono il massimo”, edito dalla Absolutely Free di Roma, casa editrice specializzata in narrativa sportiva e distribuita su territorio nazionale da Messaggerie Libri, il più importante distributore italiano di prodotti editoriali.

Nei dieci racconti che compongono l’opera, lo scrittore avezzanese,

partendo dalle vicende biografiche di dieci tra i maggiori interpreti della più classica tra le divisioni di peso del pugilato, costruisce dieci storie di pura narrativa nelle quali i trionfi, le miserie e i grandi incontri che hanno visto

protagonisti combattenti di razza quali Ray “Sugar” Robinson, Monzon, Hagler, La Motta, Benvenuti e altri, fanno da sfondo a creazioni di pura fantasia che fanno esulare la silloge dal contesto della letteratura di genere per trasformarsi in una lettura adatta anche ai non appassionati di sport.

Il libro sarà disponibile anche in formato ebook e, oltre che nelle librerie, potrà essere acquistato anche sulle maggiori piattaforme di e-commmerce editoriale. L’autore presenterà l’opera sabato 5 agosto 2020 alle ore 17 presso il pub

“Le Chevalier” in via Genserico Fontana 11 di Avezzano. Modererà l’incontro l’attore-regista Alessandro Martorelli e interverrà l’allenatore- organizzatore di pugilato Armando De Clemente. Le letture dei brani saranno affidate al doppiatore Giuseppe Ippoliti.