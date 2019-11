LIVE Academy: tutti parlano di copywriting…

Uno degli argomenti centrali del corso che partirà il 30 novembre prossimo nella nostra sede di Avezzano sarà il copywriting. Parolone inglese sulla bocca di tutti, talvolta usato a sproposito o in maniera troppo settoriale. Copywriting letteralmente significa “scrittura del testo”. In realtà, nel copywriting la scrittura è sempre finalizzata ad un risultato: sostanzialmente diventa l’arte di scrivere in maniera tale da “smuovere” le persone e portarle a compiere un azione (che sia un click su un bottone, l’iscrizione a un corso, il download di un’app, l’acquisto di un bene o servizio, il like ad una pagina e così via).

L’accezione che se ne da, soprattutto in Italia, ha molto poco a che fare col “writing” (con la scrittura quindi) e assai di più col “closing”, ovvero con la chiusura di una trattativa. Questo perché chi si occupa di copywriting sono perlopiù le agenzie di digital marketing a risposta diretta: quelle cioè focalizzate quasi solamente sull’acquisizione di clienti. Il loro obiettivo è il “lead” (il contatto) del potenziale cliente, che poi “rivendono” ai loro assistiti.

Tutto ciò è sacrosanto e mooolto concreto! Si traduce, se poi uno è bravo a lavorarsi il contatto, in incremento di fatturato e sono tutti contenti. Però spesso si trascura il fatto che l’acquisizione dei clienti è solamente una parte di qualsiasi business.

Ci sono, infatti, almeno altri due elementi vitali su cui un bravo copywriter è fondamentale: il posizionamento e la percezione del marchio. In sostanza, come ci vedono gli altri? qual è l’immagine che il cliente ha di noi, della nostra azienda?

E’ qui che entra in gioco il copywriting strategico. Se l’acquisizione di nuovi clienti è indispensabile, specie all’inizio, è altrettanto vero che è ancora più importante lavorare su un sistema di marketing (e di comunicazione) che massimizzi il guadagno per cliente, per trasformarli in una community affiatata che acquisti e continui a comprare, di volta in volta, tutti i prodotti dell’azienda.

Due approcci – quello orientato al lead e quello orientato al posizionamento strategico – entrambi efficaci, le cui basi saranno oggetto della prima lezione del nostro corso. Vi aspettiamo!

