LIVE Academy: tre percorsi formativi diversi su giornalismo digitale, comunicazione per immagini e scrittura marketing e vendite.

Avezzano. La comunicazione digitale può presentare una miriade di sfaccettature diverse. L’obiettivo del primo (per)corso della LIVE Academy, la nuova branca dedicata alla formazione della Live Communications Srl, è quello di presentarne tre filoni principali, che i partecipanti potranno poi decidere di approfondire assecondando le proprie vocazioni e necessità. Giornalismo, comunicazione per immagini e scrittura persuasiva: sono tre anime diverse, tre punti di vista, che possono però avere un ruolo determinante per chi vuole entrare nel mondo della produzione di contenuti in maniera professionale.

Il corso di apertura, che inizierà il 30 novembre prossimo nella sede di Via Monte Velino ad Avezzano, li toccherà in tre giornate distinte, sempre di sabato, in eventi full-day dinamici e ricchi di spunti.

Il primo filone è quello giornalistico. Un rapido excursus sull’evoluzione del giornalismo negli ultimi anni e poi subito giù a testa bassa, a lavorare su selezione delle fonti, titoli, news, comunicati stampa, da pubblicare online subito, con gli strumenti che offre oggi il web. Sarà propedeutico a chi vorrà poi continuare a specializzarsi, magari con l’obiettivo di prepararsi per l’abilitazione professionale.

Il secondo è quello tecnico. Dalla grafica e dal design della pagina (oggi una comunicazione che non si preoccupi dell’aspetto visivo non è una comunicazione!) alle tecniche basilari per far piacere i propri contenuti ai motori di ricerca (oggi un contenuto non ottimizzato per Google non è un buon contenuto!).

Il terzo è quello della scrittura persuasiva (o copywriting, come dicono i fighi!). L’importanza delle parole finalizzate al conseguimento di un obiettivo: che sia di vendita, di promozione, di negoziazione, su canali web , cartacei o social. Capendo che quello che scriviamo, e come lo scriviamo, può avere un impatto sulle decisioni e le azioni di chi ci legge, e che, a differenza della scrittura creativa, ci sono regole e metodi da rispettare.

