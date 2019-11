LIVE Academy: queste sono le persone che cerchiamo…

Avezzano. Fine Novembre si avvicina è sta prendendo forma il primo (per)corso sperimentale della LIVE Academy, il nuovo ramo dedicato alla formazione professionale nel settore comunicazione della LIVE Communication Srl. Il progetto si pone l’obiettivo di offrire un’altrenativa sul territorio marsicano a tutti coloro che vogliano migliorare le proprie capacità comunicative. Tra le tante richieste di informazione arrivate in questi giorni, ce n’è una che ci ha particolarmente colpito e che ci piace raccontare (useremo nomi di fantasia).

Ilaria e Viola, madre e figlia. Ilaria vuole riprendere un sogno di gioventù accantonato: era brava nella scrittura, le piaceva interagire con le persone e voleva lavorare nel mondo del giornalismo; poi le scelte di vita l’hanno portata altrove, richiamandola alla “concretezza” che la responsabilità di una famiglia impone. Ma i sogni non vanno mai accantonati e quindi perché non ripartire? e perché non coinvolgere in quest’avventura la giovane figlia, che nel mondo della comunicazione già vede un suo possibile futuro, anche se ancora nebuloso e in cerca di “schiarite?”

Ecco allora che le avremo entrambe al corso, fianco a fianco, e faremo il massimo per trasferire loro la nostra passione e quello che abbiamo imparato in questi anni!

Se siete anche voi come Ilaria e Viola, vi stiamo aspettando!

LIVE Academy Corso di Comunicazione Digitale

Non la classica scuola o ente accreditato quindi, ma un laboratorio dove entrare in contatto con strumenti e metodi di comunicazione concreti. Il primo corso, del tutto introduttivo a tutto ciò che verrà in seguito, affronterà il mondo della comunicazione digitale da tre punti di vista differenti.

Il primo, quello giornalistico. Un rapido excursus sull’evoluzione del giornalismo negli ultimi anni e poi subito giù a testa bassa, a lavorare su selezione delle fonti, titoli, news, comunicati stampa, da pubblicare online subito, con gli strumenti che offre oggi il web.

Il secondo, quello tecnico. Dalla grafica e dal design della pagina (oggi una comunicazione non visuale non è una comunicazione!) alle tecniche basilari per far piacere i propri contenuti ai motori di ricerca (oggi un contenuto non ottimizzato per Google non è un buon contenuto!).

Il terzo quello della scrittura persuasiva (o copywriting, come dicono i fighi!). L’importanza delle parole finalizzate al conseguimento di un obiettivo: che sia di vendita, di promozione, di negoziazione…

