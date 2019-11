Live Academy, (per)corso di comunicazione digitale: anticipazioni sul primo modulo dedicato al giornalismo

Live Academy: inizia il conto alla rovescia per il corso di comunicazione digitale che partirà sabato 30 novembre ad Avezzano. Come vi abbiamo già spiegato, l’attività sarà divisa in tre moduli (qui per maggiori dettagli). Oggi vi parleremo del primo: il mondo del giornalismo, di ieri e di oggi!

Per entrare nel vivo di questa realtà non verranno presentate le solite lezioni che parlano di noiose storielle, bensì esercizi e pratica faciliteranno un apprendimento spendibile in vere e proprie redazioni giornalistiche locali.

Al termine del percorso, infatti, si avrà l’occasione di toccare con mano come si lavora nelle redazioni di MarsicaLive e AbruzzoLive e potrete contribuire al lavoro che svolgono quotidianamente grazie alle nozioni apprese durante il corso.

Ma quali sono alcune delle competenze che si acquisiranno nello specifico? Vi diamo solo qualche anticipazione: differenza tra giornalismo stampato e digitale (qui per maggiori dettagli), l’importanza dell’agenda setting, come scegliere il giusto titolo, vaglio delle fonti e ricerca del materiale.

Imparerete anche a capire perché oggi i social network svolgono un ruolo fondamentale nel campo dell’informazione e come possono essere sfruttati a favore del giornalismo.

Se sei interessato al corso, contattaci.