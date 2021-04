Litiga per gelosia con il compagno più giovane di vent’anni e lo accoltella: è grave

Luco dei Marsi. Sono ancora in corso le indagini per accertare quanto accaduto questa notte in un’abitazione a Luco dei Marsi dove è scoppiata una violenta lite tra una coppia.

Un 42enne del posto, D.A., è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Avezzano, dovrà subire un’operazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo pare sia stato accoltellato dalla sua compagna, A.Z., 60 anni, di 18 anni più grande, al termine di una lite scoppiata per futili motivi.

Le motivazioni sarebbero legate alla gelosia provata dalla donna nei confronti del compagno ma chiaramente saranno ora le indagini degli inquirenti a stabilire cosa sia accaduto realmente e per quali motivi.

I carabinieri della compagnia di Avezzano, agli ordini del capitano Luigi Strianese, hanno già ascoltato alcune persone che hanno dichiarato di aver udito delle urla dall’abitazione in cui i due protagonisti della vicenda vivono.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione con il maresciallo Marco Fanella e le indagini sono coordinate dal nucleo operativo, al comando del tenente Bruno Tarantini.

Sono stati eseguiti dei rilievi e sono ancora in corso le testimonianze in caserma di chi era presente al momento della lite. Sembrerebbe, però, che nessuno finora abbia assistito al momento in cui è stata sferzata la coltellata.

Si tratterebbe di un colpo che ha raggiunto il 42enne al torace. L’uomo, che all’inizio non ha accusato molto dolore ma che solo in un secondo momento si è reso conto della gravità della situazione, è ricoverato in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ha riportato delle lesioni interne.

I carabinieri stanno cercando il coltello che però ancora non si trova. Dovrebbe trattarsi di un coltello con la punta abbastanza rotonda, considerato che non è riuscito a squarciare la pelle. La dominicana è difesa dagli avvocati Luca e Pasquale Motta.