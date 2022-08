Lite tra ex carabiniere e poliziotto alla piccola svizzera: in corso nuovi accertamenti

Tagliacozzo. È stato sottoposto ad ulteriori visite mediche l’ex carabiniere in pensione coinvolto nella lite scoppiata tra lui, il figlio e un poliziotto del posto. Al termine delle visite la prognosi è di 10 giorni.

Anche il poliziotto potrebbe sporgere denuncia.

Ancora non sono chiari i motivi della lite tra il poliziotto del posto ma in servizio nell’area romana e il carabiniere di Tagliacozzo in pensione già da qualche anno e suo figlio, da poco titolare di un maneggio di cavalli.

Sembrerebbe che tra i tre sia volata qualche parola di troppo fino a quando il poliziotto si sarebbe scagliato violentemente contro l’ex carabiniere in pensione. Botte non solo per lui ma anche per il figlio. Sul posto sono accorse numerose persone anche perché si tratta di una località popolatissima da turisti in questo periodo d’estate.

Diverse le persone che hanno assistito ai fatti. Allertati i carabinieri, sono arrivati i militari della stazione di Tagliacozzo. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha trasferito l’ex carabiniere al pronto soccorso di Avezzano. In ospedale per accertamenti è arrivato anche il figlio.