Lite tra clandestini degenera: marocchino aggredito e lasciato a terra in una pozza di sangue

Luco dei Marsi. Come riportato in esclusiva ieri dal nostro quotidiano, nel pezzo disponibile qui dove raccontavamo la lite tra alcuni clandestini extracomunitari, oggi ecco spuntare una foto che testimonia la violenza e la pericolosità dello scontro, che per pochissimo non si è trasformato in tragedia.

Dalle ricostruzioni sembrerebbe che la lite sia scoppiata proprio a Luco dei Marsi, paese dove i due marocchini hanno dichiarato di abitare, nonostante non abbiano regolarmente la residenza. Qualcuno parla di qualche regolamento di conti tra i due ma con ogni probabilità la lite potrebbe aver coinvolto anche altre persone, poiché i due clandestini sono stati ritrovati in due posti molto lontani tra loro, uno nella parte alta del paese, l’altro nei pressi di un vicolo che si affaccia sul corso principale di Luco dei Marsi, in una zona molto centrale. E proprio quest’ultimo, l’uomo nella foto che è stata volutamente offuscata, è quello che ha avuto la peggio, lasciato a terra in una pozza di sangue dopo essere stato colpito in testa con un oggetto contundente.

Fortunatamente le forze dell’ordine sono intervenute in tempo e hanno portato i due extracomunitari al pronto soccorso di Avezzano, dove i medici si sono presi cura di loro e li hanno giudicati guaribili con dieci e quindici giorni di prognosi.