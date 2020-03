L’Italsav dell’imprenditore Savina dona quattro respiratori all’ospedale di Avezzano

Avezzano. L’emergenza Covid-19, che da intere settimane sta interessando tutta la nazione, ha messo in luce la generosità e la vicinanza al territorio dei singoli cittadini, delle associazioni e delle imprese. Alle diverse iniziative si aggiunge quella di Italsav di Avezzano, di Berto Savina, che ha donato all’ospedale di Avezzano quattro respiratori polmonari. Si tratta di apparecchiature che consentono di garantire al meglio l’assistenza nei reparti Covid-19 e nelle aree sub-intensive e intensive delle rianimazioni.

Tre saranno consegnati entro fine mese e uno nella metà di aprile, fanno sapere dall’azienda leader dell’import/export dalla fine del Secolo scorso.

“Vogliamo rivolgere un ringraziamento a tutti i medici, agli infermieri e a tutti gli operatori della struttura sanitaria di Avezzano che sono in prima linea nel combattere quella che sembra una terribile guerra contro un virus sconosciuto e implacabile”, commenta l’imprenditore Berto Savina, “in un momento così difficile per tutti, cittadini, aziende, lavoratori e ancor più per tutti coloro che operano in una struttura sanitaria, è sempre più importante essere uniti, dimostrare consapevolezza e fare il possibile per aiutare chi si trova in difficoltà”.