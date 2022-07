L’Isweb di Avezzano rinnova il cda: Alessandro Seritti confermato presidente

Avezzano. Dopo la chiusura di campionato in grande stile, frutto di tredici vittorie consecutive, di cui l’ultima sulla Primavera Rugby (fino a quel momento imbattuta nel torneo), la società dell’ISWEB Avezzano Rugby non ha perso tempo e si è messo subito al lavoro per la prossima stagione.

Prima di definire l’organico, è stato rieletto il consiglio d’amministrazione. Confermato il presidente Alessandro Seritti, mentre le due novità sono rappresentate dagli ingressi di Lorenzo Panceri e Marco Santoponte. “Sono onorato ed orgoglioso di continuare questa avventura come presidente del consiglio di amministrazione dell’Avezzano Rugby e ringrazio tutti i soci per la fiducia riposta nella mia persona”, afferma Seritti. “Il mio benvenuto va a Lorenzo Panceri e Marco Santoponte che hanno deciso di mettersi in gioco entrando in una squadra dirigenziale già consolidata, colgo l’occasione per ringraziare Gianluca Laguzzi per il lavoro profuso per sette anni sapendo di poter contare sempre su di lui”. “Abbiamo già iniziato a programmare ed organizzare la prossima stagione sportiva con il nuovo gruppo di lavoro dando continuità ad un progetto ormai ben rodato. L’obiettivo è di continuare ad investire nella crescita sportiva, umana e sociale di tutti i nostri atleti a partire dai più piccoli dell’under 5 fino ad arrivare ai seniores”. Il nuovo consiglio d’amministrazione è così composto:



1 Carlo Lancia 2 Francesco Lancia 3 Mario Lanciotti 4 Lorenzo Panceri 5 Valentino Pelino 6 Tommaso Santomaggio 7 Marco Santoponte 8 Alessandro Seritti 9 Andrea Tinarelli 10 Davide Venditti