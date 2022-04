Avezzano. Grazie al risultato netto di ottanta punti a zero, l’ISWEB Avezzano Rugby espugna il campo del Ragusa e si porta a sette vittorie consecutive. Una vittoria che non lascia spazio a dubbi e che dimostra i costanti progressi dei gialloneri allenati dall’head coach Pierpaolo Rotilio, ormai stabilmente ai piani alti della classifica del girone 4 del campionato di serie B. Due mete a testa sono state realizzate dal capitano Marco Mocerino, da Tommaso Nicchi, da Lorenzo Mammone e da Bogdan Georgescu, mentre una a testa per Cristian Martini, Jesse Du Toit, Davide Di Roberto e Piero Ciuffetelli. Le trasformati sono state finalizzate da Du Toit (9) e Martini (1).

“Sono contento dell’atteggiamento in campo dai ragazzi che hanno mantenuto la concentrazione per tutti gli ottanta minuti. Ringrazio gli amici di Ragusa per le attenzioni avute verso di noi e per la calorosa accoglienza ricevuta, è sempre un piacere venirvi a trovare. Ora ci aspetta una settimana di riposo che, francamente, ci vuole proprio”, ha dichiarato il presidente dell’ISWEB Avezzano Rugby, Alessandro Seritti.

“Siamo entrati in partita con la mentalità giusta e abbiamo subito fatto nostra la partita, anche se non senza alcune difficoltà. Abbiamo giocato con una buona intensità per tutta la durata dell’incontro, senza mai abbassare la guardia, e alla fine il risultato ha premiato la nostra prestazione. Faccio i miei complimenti ai nostri avversari per aver lottato fino alla fine della partita”, ha dichiarato l’ala Bogdan Georgescu, autore di due mete.

Impegno casalingo per l’Under 19 dell’ISWEB Avezzano Rugby che dallo stadio “Angelo Trombetta” di Avezzano esce sconfitta nel match contro i pari età della Lazio con il punteggio di 47-27. “Nonostante la pesante sconfitta sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi che fino al 15mo del secondo tempo conducevano nel punteggio. Nel finale di partita i ragazzi della Lazio hanno approfittato di qualche nostro errore ed hanno meritatamente conquistato la vittoria”, afferma Luca Di Giulio, coach della squadra.