L’Isweb Avezzano Rugby sconfigge il San Benedetto, consegnate nel pomeriggio le borse di studio (FOTO)

Avezzano. Nella prima uscita stagionale, l’Isweb Avezzano Rugby ha sconfitto il San Benedetto Rugby grazie a una buona prestazione corale della squadra. Allo stadio “Angelo Trombetta” del capoluogo marsicano, i gialloneri guidati dai tecnici Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotilio, hanno espresso un buon gioco e convinto per l’approccio alla gara. Da segnalare l’esordio dei nuovi giocatori: Piergiorgio Giangregorio, Alessandro Zavatti, Mattia Corò e Camilo Schanton, oltre a Giovanni Natalia, qui cresciuto e tornato dopo alcune esperienze in altri team.

Così il tecnico Troiani: “Il confronto di ieri aveva l’obiettivo di elevare la capacità aerobica e verificare se la continuità e la velocità di gioco erano aderenti al lavoro svolto fino ad oggi, consapevole che la squadra da affrontare era una buona squadra, ben organizzata ma di una categoria inferiore. Le sensazioni sono state positive, ho visto i ragazzi muoversi in campo con un’idea comune di gioco e disponibilità verso il gioco e verso compagno. Gli errori e le imperfezioni sono insite quando ci si mette in gioco. L’aspetto positivo visto in campo è stato correggere l’errore già dalla situazione successiva. Sabato prossimo affrontiamo uno step superiore mettendo in campo due variabili ricercate: il livello superiore della squadra da affrontare e il fatto di fare l’esperienza fuori dalle mura domestiche.

Valuteremo la prestazione per capire quanta strada abbiamo ancora da fare per essere sempre competitivi in questo campionato di serie A che è più esigente rispetto alle esperienze passate”.

“Soddisfatto della prova e dell’impegno dei ragazzi, che rispecchia l’impegno profuso in tutta la preparazione estiva. Emergono tanti spunti interessanti , ma anche tante situazioni su cui lavorare. Questa settimana lavoreremo per preparare la prossima partita contro Afragola, cercando di consolidare il nostro gioco e di sistemare le criticità”, ha invece detto l’altro coach, Rotilio.

Nel pomeriggio di sabato, invece, sono stati premiati gli atleti vincitori della borsa di studio “Elio Seritti”. Questi i nomi:

UNDER 13 VITTORIO PETRELLA, GIORGIO D’AMICO, FEDERICO SCIPIONI; UNDER 15, PIETRO BERARDINI, EDOARDO SANTOMAGGIO, GIAN MARCO TACCONE; UNDER 17, ANDREA CICCARELLI, DAVIDE DOVERI , CRISTIAN CERASOLI; UNDER 19, VITTORIO DELLA CAGNA, ALESSIO BIOCCA, DANIELE CATINI.