L’Isweb Avezzano Rugby prepara il debutto in campionato, domani la presentazione della squadra

Avezzano. L’Isweb Avezzano Rugby è pronto a scendere in campo in occasione della prima giornata del campionato di serie A 2022/2023. Questa domenica, alle 15.30 allo stadio “Angelo Trombetta” del capoluogo marsicano, il quindici allenato da Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotilio affronterà la Capitolina Rugby, tra le squadre candidate alla vittoria finale nel torneo. Tra le novità di questa stagione, oltre alla riconferma in blocco della rosa che ha ottenuto la promozione lo scorso anno, e l’innesto di nuovi giocatori per alzare ulteriormente il tasso tecnico, vi sarà Dario Pallotta in veste di capitano.

Il trequarti centro è il veterano del team nonché unico giocatore in attività della formazione che dieci anni fa militò nel campionato di serie A. “Queste le sue parole alla vigilia della gara: “stiamo lavorando sodo per risolvere le criticità emerse nell’ultima amichevole a Napoli. Siamo un grande gruppo e abbiamo ottime potenzialità per fare bene in questa categoria, ma dobbiamo lavorare con umiltà e sacrificio perché solo così riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Domenica siamo consapevoli di affrontare la squadra sulla carta più forte del girone, ma questo deve essere solo uno stimolo in più per dimostrare il nostro valore”.

Alle parole di Pallotta fanno eco quelle del presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti: “siamo tutti emozionati in vista di questa prima gara di campionato che segna l’esordio in serie A. C’è consapevolezza che sarà una stagione molto impegnativa, in tutte le partite si dovrà lottare su ogni pallone per portare punti a casa. I ragazzi e lo staff tecnico hanno la nostra piena fiducia e siamo sicuri che ci ripagheranno giocando con orgoglio e determinazione. Invitiamo tutti gli appassionati della palla ovale a sostenere con la loro presenza i colori gialloneri”.

Domani, sabato 1 ottobre, la squadra verrà presentata alla città con una conferenza stampa nella sala consigliare del Comune di Avezzano.

Saranno presenti i vertici della società, lo staff tecnico, la rosa e i collaboratori sportivi, anche il vicepresidente FIR Giorgio Morelli, il presidente del comitato Abruzzo Rugby Marco Molina, il vicesindaco Domenico Di Berardino, l’assessore comunale con delega allo Sport Pierluigi Di Stefano, il presidente della Commissione Cultura Nello Simonelli. L’ingresso è aperto al pubblico.

Isweb Avezzano Rugby – Capitolina Rugby Domenica 2 ottobre, ore 15.30, Stadio “Angelo Trombetta”, via dei gladioli.