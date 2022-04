L’Isweb Avezzano Rugby a caccia dell’ottava vittoria consecutiva

Avezzano. Torna in campo l’Isweb Avezzano Rugby. Domani, domenica 24 aprile, sul campo dello stadio “Angelo Trombetta” del capoluogo marsicano, i gialloneri allenati dall’head coach Pierpaolo Rotilio affronteranno il quindici del Messina Rugby. Per venire incontro alle esigenze degli amici siciliani, la partita si disputerà eccezionalmente alle 11.

“Veniamo da una settimana di meritato riposo. Abbiamo anticipato il match per agevolare gli spostamenti alla squadra ospite”, dichiara il presidente Alessandro Seritti. “Spero in una buona presenza di pubblico per spingere i nostri ragazzi verso l’ottava vittoria consecutiva. A nome della società voglio ancora ringraziare tutte le aziende che credono nel nostro progetto che, anche grazie al loro contributo economico, consentono a tutti i ragazzi di coltivare una grande passione sportiva. Senza questo sostegno sarebbe tutto impossibile”.

“Inizia un nuovo ciclo, dobbiamo avere la capacità di metterci alle spalle gli ottimi risultati di quello precedente. Lavoriamo con la giusta ambizione per essere più performanti. Abbiamo alcuni infortuni come Nicola Rettagliata, Alessio Ponzi, Roberto Lanciotti e Nicolò Speranza non al top, ma recuperiamo anche altri giocatori fermi da tempo come Davide Bernardi. Andiamo avanti con determinazione e convinzione nei nostri mezzi”, afferma l’head coach Pierpaolo Rotilio.