L’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Tagliacozzo apre le sue porte, docenti e studenti: venite a conoscere la nostra scuola

Tagliacozzo. Come di consueto, anche quest’anno l’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Tagliacozzo apre le sue porte per accogliere i ragazzi che avranno la curiosità di visitarlo. Sono previste tre date: il 12, il 13 e il 20 gennaio. Durante questo periodo sarà possibile visitare la struttura e parlare con i docenti e gli alunni per qualsiasi tipo di delucidazione sulle attività della scuola.

L’Istituto si distingue per la serietà del suo corso di studi e per la facilità con cui i suoi studenti riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro una volta completato l’iter scolastico. Concretezza, efficienza e collaborazione con il territorio, queste sono le carte vincenti di una scuola che ha fatto del dinamismo uno dei suoi punti di forza. Venite a trovarci, i ragazzi dell’Argoli vi aspettano per passare insieme dei momenti significativi.