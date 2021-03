L’istituto Andrea Argoli di Tagliacozzo diventa una scuola accreditata Erasmus

Tagliacozzo. L’istituto Tecnico ed Economico per il Turismo Andrea Argoli di Tagliacozzo ha ricevuto l’ufficialità dall’Indire Nazionale ed è divenuto a tutti gli effetti una scuola accreditata erasmus. Ne da annuncio la dirigente scolastica Clementina Cervale, che con grande gioia ed entusiasmo si è spesa per il progetto.

“Il team di Progettazione dell’Istituto”, dichiara la dirigente, “coordinato dalla Professoressa Ester Mordini (con le docenti Mary Nacca, Rosa Gaeta e Letizia Ricci) ha ottenuto un risultato prestigioso: con un punteggio di 98 su 100, l’Istituto ‘Andrea Argoli’ si è classificato secondo in Abruzzo, primo assoluto nella provincia dell’Aquila, e si è segnalato in graduatoria tra le prime 25 scuole d’Italia”.

“Il progetto doveva rispondere a standard di qualità europei”, prosegue, “e consentirà di finanziare per il prossimo settenato fino al 2027 esperienze formative e professionali di alto livello nei paesi europei per docenti e e studenti. Ci sarà quindi una conseguente crescita relativa alla conoscenza delle lingue e delle culture europee da parte degli studenti, che permetterà loro di coltivare contatti che potrebbero tornare utili in prospettiva lavorativa, con realtà formative e professionali europee innovative e all’avanguardia”.

“L’accreditamento Erasmus è parte della nuova Azione Chiave 1 del futuro Programma Erasmus 2021-2027 a sostegno della mobilità internazionale degli alunni e del personale della scuola”. Inoltre Cervale ricorda che “nell’ ultimo bienno, l’Argoli ha avuto già diversi riconoscimenti come Scuola E-twinning ed è in corsa per riproporsi nel successivo biennio: l’Istituto si è da tempo attivato per aprire le porte all’Europa con progetti che hanno conseguito dei premi importanti e riconoscimenti degni di nota per le classi della scuola primaria e per le classi della scuola di primo grado e nonché dell’istituto Tecnico per il Turismo”.

“Anche in questo anno difficile di pandemia e Dad”, conclude con orgoglio la dirigente, “l’Istituto Argoli di Tagliacozzo si conferma una scuola che si forma e cammina con lo sguardo avanti e le idee chiare, nella consapevolezza di avere profonde radici nell’unicità del territorio che vive e, contemporaneamente, confermando la tradizione europeista ed internazionale ad ampio raggio che da sempre la caratterizza”.