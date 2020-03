L’Istituto Agrario di Avezzano in azione contro il coronavirus: prodotto gel disinfettante per le mani

Avezzano. Una importante risposta agli scaffali svuotati in supermercati e farmacie per la fornitura del gel disinfettanti per le mani. Nei laboratori di Chimica del “Serpieri” si sta producendo, infatti a scopo didattico, un gel disinfettante secondo le indicazioni fornite dall’OMS.

L’attività, guidata dalla prof.ssa Maria Antonietta Milanese, ha una finalità esclusivamente didattica, ed ha l’obiettivo di far riflettere gli alunni sull’importanza del rispetto di corrette norme di igiene in una situazione come quella attuale caratterizzata dal rischio Coronavirus.

“Abbiamo pensato – spiega l’Istituto in una nota ufficiale – che l’allarme connesso al COVID 19 potesse trasformarsi in un’opportunità di apprendimento per i nostri studenti, precisa la Dirigente scolastica Cristina Di Sabatino. Infatti, mediante tale pratica didattica, gli alunni hanno potuto acquisire dei saperi esercitando un ruolo attivo nel realizzare il gel, con un approccio teso alla risoluzione di un problema e alla creazione di un prodotto utile e significativo.”