I cani sono parte della famiglia all’interno della quale vengono accolti. Insieme ai propri cani si possono condividere momenti indimenticabili, ovviamente non tutti, come ad esempio il momento dei pasti. Molti cibi che noi essere umani mangiamo senza alcun problema, sono invece dannosi per i nostri amici a quattro zampe, arrecando loro anche problemi di salute.

Il cioccolato ad esempio, è molto pericoloso per i cani, in quanto presenta una sostanza definita “teobromina”, la quale determina battito del cuore accelerato, sete sproporzionata, tremori e nei casi maggiormente più gravi, anche la morte. L’aglio e le cipolle, rovinano i globuli rossi del cane, per cui bisogna ben controllare che negli alimenti acquistati per loro, non ci siano tracce di aglio e cipolla in alte dosi. Infatti il consumo eccessivo di tali ingredienti, può addirittura determinare una forte anemia emolitica.

Tra le cose che non possono mangiare i cani, rientra anche il gelato, da evitare in maniera assoluta, specie se soffrono di intolleranze al lattosio. Inoltre, essendo un alimento dall’alto contenuto glicemico, provocherebbe un aumento del peso. Da quanto appena asserito, è evidente che i cibi dolci, oltre che provocare seri danni alla salute, provocano anche problemi inerenti ai denti, con anche comparsa di diabete e danni al fegato, con effetti, anche a lungo termine, alquanto gravi.

Le noci provocano problemi seri ai cani, in quanto posseggono una tossina che determina sintomi gravi come tremori, astenia, fino ad arrivare alla morte. L’uva e l’uvetta, anche se possono sembrare alimenti non pericolosi, per i cani non è affatto così, in quanto provocano problemi renali, vomito e depressione. L’avocado, pur essendo un alimento dagli innumerevoli benefici, risulta essere deleterio per i cani; questo in quanto detiene una tossina, denominata “persin”, che causa gravi problemi alla digestione ed allo stomaco.

Anche le uova, alimento apparentemente normale, contengono biotina, una delle vitamine B che provocano la crescita del pelo. Però, se consumate crude, specie l’albume, detengono una proteina che compromette le funzioni contenenti nella biotina. Peraltro, le uova possono provocare la salmonella, letale anche per i cani. Infine, per far felice il proprio animale a quattro zampe, spesso si offrono loro ossicini. Essendo spesso molto piccole, potrebbero provocare problemi respiratori e digestivi, oltre al fatto che potrebbero affogarsi. Proprio per quanto appena detto, sarebbero da evitare. Altre info utili e non solo, si possono trovare su Amusi che ormai è una delle fonti più autorevoli del web, riguardo il mondo degli amici a 4 zampe.