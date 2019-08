L’ippodromo dei Marsi apre le porte per il Gran Premio Città di Tagliacozzo

Tagliacozzo. La riunione 2019 dell’ Ippodromo dei Marsi giunge al culmine, con una giornata di corse molto attesa sotto il profilo agonistico e dello spettacolo. Il convegno distribuisce un montepremi complessivo di 48.400 euro e ha come evento di punta il

Gran Premio Città di Tagliacozzo (5 a corsa, ore 18:35), handicap sulla distanza di 2150 metri che vede un parterre di 11 cavalli. Molto equilibrato e dall’ elevato valore tecnico, corsa scelta non a caso come Tris Nazionale.

Apre il programma alle 16:15 il Premio Memorial M.Mazzoni, corsa per cavalli di 3 anni sui 1350 m. Segue il Premio Rist.Punta Cavalluccio, dedicato ai cavalli di 2 anni, dal pronostico molto incerto, mentre agli anziani è dedicato il Premio Carrer Service, seguito dal Premio Memorial C.Garofalo, per cavalli di 3 anni sui 2150 metri, che promette un eccezionale impegno sotto il profilo agonistico. Chiude il convegno il Premio Modul Art, condizionata per cavalli di 3 anni sui 1600 m. Le Autorità del Comune di Tagliacozzo presenzieranno alla premiazione del vincitore del Gran Premio.