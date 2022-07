Lions Club Avezzano: Lucia Falcetelli eletta nuovo presidente dell’associazione

Avezzano. Donne in carriera con nuovi incarichi istituzionali. “Le note dell’inno d’Italia”, scrive il comunicato di Francesca Trinchini, “intonate dal soprano Ilenia Lucci, hanno introdotto la cerimonia del Passaggio del Martelletto e della Campana, tenutasi nella pittoresca cornice delle sale e dei giardini del Ristorante “Guerrinuccio” di Celano, che ha visto la dottoressa Lucia Falcetelli subentrare nel ruolo di presidente del Lions Club Avezzano all’ingegnere Gaetano Frezzini per l’anno sociale 2022-23. Nel corso della conviviale, il presidente uscente ha tracciato il bilancio dell’attività svolta durante il suo mandato, mentre la Falcetelli ha annunciato le linee giuda che caratterizzeranno l’anno della sua presidenza. “Chi può diventare un lions?”, la Falcetelli ha le idee chiare in tal senso, “Direi chiunque abbia a cuore il benessere della propria comunità, colui che si rende disponibile verso chi ha più bisogno, chi ha la vocazione all’aiuto e alla cura delle persone e dell’ambiente, in sintesi, colui che si riconosce nel nostro motto “We Serve” che sintetizza la mission di quello che, con i suoi 48.000 club sparsi nei quattro continenti, è la più grande associazione di volontariato nel mondo”.

“Il Lions Club di Avezzano conta più di 55 primavere ed “è una realtà profondamente radicata nella città di Avezzano e in tutta la Marsica che, nell’interesse della comunità, deve continuare a svolgere il suo importante ruolo sociale e culturale”. Così ha esordito il Vice Sindaco Domenico Di Berardino, presente alla cerimonia, nel suo intervento con il quale ha anche rivolto i saluti suoi e dell’ Amministrazione Comunale alla neo Presidente. Toccante è stato, poi, il ricordo della figura di Filippo Fabrizi, giornalista, scrittore e cultore della storia locale, recentemente scomparso, che per decenni è stato una dei pilastri del Lions Club di Avezzano. Con Lucia Falcetelli si è insediato anche il nuovo Consiglio Direttivo che è formato da: Gaetano Frezzini (Immediato Past Presidente), Antonello Del Fosco (1° Vicepresidente), Enza Alfonsi Terra (2° Vicepresidente), Antonio Del Corvo (Tesoriere), Gabriella Rosci (Cerimoniere), Marianna Cantelmi (Segretario) Evelina Torrelli (Presidente Comitato Soci), Giuseppina Di Domenico (Presidente Comitato Service), Gaetano Frezzini (Coordinatore Lcif di Club), Mafalda Di Berardino (Addetto alla Comunicazione Marketing di Club) , Onofrio Sorgi (Direttore di Club), Alceste Anzini (Censore), Agostino Di Pasquale (Presidente Organo di Controllo o Revisione) e Leonardo Sulla (Organo di Controllo o Revisione)”, conclude il comunicato.