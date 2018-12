Lions Club Avezzano e Centro Famiglia “Amore e Vita” insieme per aiutare i più bisognosi

Avezzano. Tra le diverse iniziative natalizie del Lions Club di Avezzano c’è anche quella, che da tradizione si rinnova ogni anno, della raccolta da parte dei soci di pacchi contenenti generi alimentari da donare alle famiglie in difficoltà.

L’associazione Centro Famiglia “Amore e vita”, che gestisce uno sportello di ascolto e consulenza per le persone in difficoltà, distribuirà i pacchi alle famiglie marsicane. Il Lions Club Avezzano, da sempre attivo nel sociale, fa parte del Lions Clubs International, la più grande organizzazione umanitaria al mondo. Tra le iniziative del Lions Club di Avezzano ci sono la raccolta degli occhiali usati, lo screening della vista ai bambini dell’età delle scuole elementari ed il “Poster della Pace”, un concorso con gli alunni delle scuole medie per realizzare disegni sulla pace. Quest’anno la cerimonia di premiazione ci sarà il 25 gennaio al Castello Orsini. Il Centro famiglia “Amore e vita” è nato venti anni fa, da un’unione di persone che da anni si adoperano per rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario che essa è chiamata a svolgere. L’associazione si propone di concretizzare e valorizzare in ogni ambito il nucleo familiare: ne difende i diritti e la centralità, ne favorisce la partecipazione alla vita sociale e politica. L’associazione elabora e attiva progetti di coinvolgimento della famiglia nei vari ambiti della vita sociale, politica ed economica; interloquisce con le istituzioni in materia di politica familiare; promuove e attiva corsi di formazione rivolti ad operatori socio-sanitari, genitori, educatori e volontari.

Le associazioni augurano un buon Natale a tutti.