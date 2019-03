L’installazione con le “Mani che affogano” arriva a Celano, il sindaco la rimuovere personalmente: non era autorizzata

Celano. Dopo L’Aquila, Pescara, Pineto, Spoltore e altre località abruzzesi l’installazione con le “Mani che affogano” arriva a Celano ma viene subito rimossa. Questa mattina in piazza IV Novembre, intorno alla fontana, sono comparse le ormai note mani simbolo dei tanti migranti che in mare hanno perso, e continuano a perdere la vita. Un simbolo ormai noto in tutto l’Abruzzo e non solo che però non è potuto rimanere molto nella piazza.

L’installazione, accompagnata anche da un cartello con scritto “Celano non si Lega” e un chiaro messaggio al vice premier Matteo Salvini “ministro sentiti libero di esprimere qui con i tuoi elettori, idee disumane di società. Qui tra queste mani che affondano, silenti come coloro che in mare hanno la testa nell’acqua. Coraggioso è chi mette in gioco la propria vita, non chi gioca con quella degli altri”, e citando De Andrè “Per quanto voi vi crediate assolti siete lo stesso coinvolti”, non era stata autorizzata e il primo cittadino, Settimio Santilli, ha provveduto a rimuoverla personalmente. “Su disposizione della compagnia di Avezzano, capitano Fiano”, ha commentato Santilli sui social, “ho provveduto a rimuovere personalmente quanto non autorizzato secondo vigente normativa. Celano è una città di integrazione al di là di ogni appartenenza politica”.