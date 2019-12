Lino Guanciale nel suo primo spettacolo da regista, stasera a Modena debutta con le “Nozze”

Avezzano. Lino Guanciale nel suo primo spettacolo da regista. L’attore avezzanese, amato dal pubblico per aver partecipato in molte fiction Rai, da “Che dio ci aiuti” a “L’allieva”, è soprattutto apprezzato in teatro.

L’attore è infatti alle prese come regista nello spettacolo “Nozze”, di Elias Canetti: uno spettacolo che debutterà questa sera, al teatro delle Passioni di Modena, per la prima nazionale. “Nozze” sarà in teatro fino al 15 dicembre, per poi girare in tornée. Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Emilia Romagna.