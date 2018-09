Lino Guanciale fa breccia nel cuore di Vanessa Incontrada, l’attrice: è un uomo da sposare

Avezzano. E’ tornata in scena ieri sul piccolo schermo la seconda stagione della fiction “Non dirlo al mio capo”, che vede come protagonisti l’attore marsicano Lino Guanciale e la bellissima Vanessa Incontrada. In occasione della conferenza stampa di presentazione dei caratteri dei personaggi, il cast ha rilasciato dichiarazioni riguardo il lavoro svolto sul set e sui componenti del team.

La Incontrada, oltre a mettere in luce le caratteristiche de personaggio da lei interpretato, ha voluto sottolineare il rapporto di complicità che si è creato con il collega marsicano e ha dichiarato: “Lino Guanciale? Un uomo da sposare”. A sua volta “giusto equilibrio e comfort sin dal primo incontro sul set” è stato il commento dall’attore, “tra me e Vanessa c’è una scintilla fictionesca”, ha concluso il protagonista della serie.