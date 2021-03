L’Ini di Canistro apre gli ambulatori di domenica, Orsini: vicini a cittadini in questa pandemia

Canistro. La casa di cura Ini di Canistro apre nella giornata festiva di domenica “per fornire servizi sanitari supplementari in questo momento di difficoltà, nelle cure ordinarie, dovute alla emergenza coronavirus”: dalle 8 alle 14 gli ambulatori con i suoi operatori ed i suoi professionisti saranno a disposizione dei pazienti e dei cittadini per visite e controlli. In particolare, saranno in funzione i servizi di laboratorio analisi per esami e tamponi antigenici rapidi, cardiologia, risonanza magnetica ed ecografia.

“Abbiamo deciso di adottare questa iniziativa nei giorni festivi”, spiega il direttore sanitario Giampiero Orsini, “per venire ulteriormente incontro a cittadini e pazienti alle prese con i disagi legati alla pandemia alla conseguente problematica della riduzione delle cure per le cosiddette malattie normali, a causa della chiusura di reparti e servizi negli ospedali pubblici per la emergenza contagi che ha portato a dedicare gran parte di posti letto e prestazioni ai casi più gravi. Le strutture private”, conclude Orsini, “sono sul campo per dare un servizio che integri e sostenga il sistema pubblico che è ormai da un anno sotto pressione”.

Il Gruppo Ini da oltre 70 anni opera in Abruzzo, Lazio e nel centro-sud Italia, con 10 strutture sanitarie, oltre 1200 posti letto e circa 2mila dipendenti.