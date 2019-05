L’influenza dell’informazione sulla fede: il culto del Volto Santo nel seminario di cultura del festival della comunicazione ControSenso

Tagliacozzo. Giovedì 6 giugno, alle ore 16 nella splendida cornice del chiostro di San Francesco, si terrà il seminario di cultura del festival della comunicazione ControSenso, tutto incentrato sull’influenza dell’informazione sul culto e sulla fede.

Il filo conduttore dei seminari è come sempre quello della comunicazione, ma in questo caso si cercherà di approfondire ogni aspetto del culto del Volto Santo, particolarmente sentito anche a Tagliacozzo. Lo faremo in compagnia di ospiti d’eccezione, come il dottor Saverio Gaeta, caporedattore di Famiglia Cristiana, che qualche anno fa aveva pubblicato un interessantissimo libro sul mistero della Veronica di Manoppello, intitolato “L’enigma del volto di Gesù”. Sarà con noi anche Padre Carmine Cucinelli, rettore della Basilica del Volto Santo di Manoppello, da anni in prima linea nella divulgazione del culto della santa reliquia. La dottoressa Lucia Arbace, direttrice del polo museale d’Abruzzo, ci parlerà invece di come le istituzioni sentano la necessità di valorizzare maggiormente queste reliquie, che richiamano un pubblico sempre crescente di fedeli proveniente da ogni parte del mondo, ma che possono essere di grande interesse anche per coloro che, pur non credenti, ne apprezzano il loro immenso valore artistico e storico. Moderatore dell’evento sarà Francesco Proia, direttore di MarsicaLive, che nel suo ultimo romanzo intitolato “La compagnia del Volto Santo”, ha raccontato proprio l’incredibile viaggio di quella che molti definiscono la più importante reliquia della cristianità. Appuntamento quindi per giovedì 6 giugno, con uno dei più interessanti convegni sul culto del Volto Santo mai organizzato prima d’ora. Maggiori informazioni su questo e altri seminari sul sito ufficiale del festival della comunicazione https://festivaldellacomunicazione.com/