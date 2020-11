LineaRoma non si ferma mai: da Bianchi Tour un servizio indispensabile per i pendolari marsicani

Avezzano. Nonostante il lockdown e il difficile spostamento tra le regioni, per molti marsicani viaggiare verso Roma è imprescindibile. Siano essi lavoratori dipendenti o studenti, oppure presentino delle necessità famigliari cui non potersi sottrarre, pur riducendo allo stretto indispensabile i viaggi non possono del tutto eliminarli. In questo, “LineaRoma“, tratta di traporto su gomma che collega Avezzano con la Capitale, è un valido riferimento cui poter contare.

“Il nostro lavoro va avanti, chi ha bisogno di spostarsi verso Roma sa di poter fare affidamento sui nostri servizi”, spiega Luigi Bianchi, titolare dell’agenzia Bianchi Tour

I numeri di pendolari attuali non sono quelli dell’estate e il fatto di trovarsi in zona rossa non aiuta. Ciò nonostante il servizio non si ferma e riesce a garantire ben 10 corse al giorno, sia all’andata che al ritorno, per un totale di 20.

Prendiamo tutte le precauzioni del caso e anche di più. Oltre a sanificare costantemente il mezzo, mettiamo a disposizione dei nostri clienti guanti monouso in lattice, gel disinfettanti e siamo assolutamente rigidi e irremovibili sul distanziamento tra passeggeri

La ditta non si arrende, dunque, e rilancia un servizio ancora più scrupoloso. All’interno degli autobus salgono, ovviamente, la metà dei passeggeri previsti dai posti e, qualora dovessero esservi congiunti (che, chiaramente, devono preliminarmente avvertire) si può salire di posti a bordo.

“Se dovessero esserci persone in più abbiamo anche corse bis, come fatto in tutti questi mesi di emergenza. Non abbiamo mai detto no a nessuno, abbiamo sempre accontentati tutti, anche se tra grandi difficoltà”

Ulteriore possibilità che i pendolari hanno è quella di spedire i singoli bagagli che verranno lasciati a chi li avrà ordinati. Per acquistare i biglietti ci si può recare o direttamente all’agenzia sita a piazzale Kennedy ad Avezzano, oppure c’è possibilità di farlo online, al fine di consentire alla ditta di fare la previsione del numeri di passeggeri a bordo.