LineaRoma di BianchiTour: puntualità e sicurezza al servizio di chi viaggia, tutto pronto per la “Fase2”

Avezzano. Tra le tante misure adottate dal governo per contenere il Coronavirus quella che ha cambiato di più le nostre abitudini è senza dubbio il divieto di spostarsi, che però non comprende tutti quei lavoratori che fanno parte delle attività indispensabili per il paese. BianchiTour, con la sua LineaRoma, anche in questi giorni di emergenza è sempre stato al fianco di chi viaggia tra la Marsica e Roma, garantendo il trasporto anche a Pasqua, a pasquetta e nei giorni festivi.

Con i suoi autobus Gran Turismo, che da tre anni ormai coprono la tratta Avezzano – Roma Tiburtina, Bianchi Tour garantisce il trasporto a tutti coloro che giornalmente devono viaggiare per recarsi sul posto di lavoro.

Ovviamente tutti i protocolli lavorativi sono stati riorganizzati e completamente rivisti: sono state ridotte il numero delle corse e sono stati applicati i rigidi protocolli igienici conformi a questo periodo di emergenza sanitaria. Le corse assicurate sono 12, dal lunedì al sabato (6 di andata e 6 di ritorno) e 8 la domenica (4 di andata e 4 di ritorno), con orari che cercano di rispondere alle esigenze di tutti i lavatori: dalle 6 della mattina alle 22 della sera.

“Svolgiamo quotidianamente”, ha continuato il titolare dell’impresa Luigi Bianchi, “un lavoro di sanificazione dei mezzi con i quali effettuiamo il trasporto. Al termine di ogni corsa, l’autista igienizza e sanifica l’interno dell’autobus attraverso l’utilizzo di prodotti specifici che si trovano nello stesso dal momento della partenza. A fine giornata, inoltre, al rientro del mezzo la pulizia viene completata con un lavaggio approfondito. Oltre a questa prassi routinaria, il personale viene fornito di mascherina e guanti, questi ultimi offerti anche ai viaggiatori che ne sono privi”.

Ma l’azienda già pensa già al futuro e si prepara per la fase 2, quando le cose torneranno ad una situazione di pseudo normalità e le persone torneranno a spostarsi più liberamente sia per piacere che per lavoro. BianchiTour crede nella ripartenza del settore e per questo sta continuando ad investire sul progetto LineaRoma, facendo il possibile per continuare a garantire la puntualità delle corse, ma anche provvedendo a controllare che i passeggeri a bordo rispettino tutti i presidi di sicurezza, come mascherine e guanti, provvedendo a fornire questi ultimi gratuitamente nel caso in cui i viaggiatori ne fossero privi.