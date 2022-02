Linea oro bike Avezzano, si avvicina il momento del debutto alla Firenze-Empoli

Avezzano. Sabato 26 febbraio è una data da cerchiare in rosso per la neonata formazione dilettantistica under 23 marsicana della Linea Oro Bike Avezzano: il debutto stagionale in Toscana alla Firenze-Empoli.

Giunta alla 35° edizione, la classicissima toscana di inizio stagione riservata alla categoria dilettanti under 23 ed élite attraversa il territorio comunale fiorentino e prosegue nel territorio comunale di Empoli con un percorso leggermente ondulato nel finale per complessivi 140 chilometri.

La squadra marsicana del direttore sportivo Enrico Giuliani (affiancato da Sabrina Morelli) marcherà la propria presenza con gli under 23 Massimiliano Presutti, Lorenzo Sorgi, Paolo Giuliani, Matteo Aloisi, Lorenzo Di Marco, Gabriele Calandra e Simone Berardi mentre per l’unico juniores in organico Simone Terzini, il debutto è rimandato a metà marzo alla ripresa prevista a livello nazionale.

“Non nascondiamo l’emozione per il solo fatto di essere al via della Firenze-Empoli. Questa gara non è solo un prestigio correrla per la sua fama ma rappresenta una vetrina che consente ai ragazzi di fare tesoro di questa esperienza con i migliori team dilettantistici italiani. Esserci è come salire sul podio, questo lo dobbiamo anche ai nostri sponsor di fiducia MBI Gas e Luce, Ovodoro, Torti patate, Semenflora, Vittoria Assicurazioni, Markaurelio Serramenti, Terrantica, Tigre, Torti agroalimentari, Guerrinuccio ristorante, Dentilandia, GG ideazioni pubblicitarie, Kent boutique, Braceria Mangiafuoco, Mama servizi, Almu, Forno Serafini, Silver e La Casa del Pane” ha commentato il team manager Francesco Sorgi”, afferma la Linea oro bike Avezzano.