Linea ferroviaria Roma-Pescara in tilt. Treni cancellati e ritardi

Avezzano. Un’altra giornata di inferno per i pendolari e per i turisti che dalla Capitale stanno raggiungendo la Marsica. Questa mattina, infatti, si sono verificati dei disagi sulla linea ferroviaria per un treno guasto a Palombara Sabina: in particolare il treno in arrivo da Roma delle 9.47 è stato soppresso e quello in arrivo alle 10. 23 ha viaggiato con 45 minuti di ritardo.

I disagi non finiscono qui: a partire da lunedì, infatti, l’intera tratta ferroviaria sarà chiusa e i convogli saranno sostituiti da dei bus che accompagneranno i pendolari dall’Abruzzo al Lazio, e viceversa, fino alla fine di agosto.