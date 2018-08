Linea ferroviaria in tilt per un guasto elettrico, disagi per i passeggeri bloccati a Tivoli

Avezzano. Linea ferroviaria in tilt, passeggeri infuriati abbandonati alla stazione. Continuano i disagi per i pendolari della tratta ferroviaria Roma – Pescara. A causa di mancanza di elettricità, nel pomeriggio di oggi, sono stati soppressi tutti i treni per un problema che si è verificato tra la stazione di Tivoli e quella di Carsoli. Probabilmente il guasto è stato dovuto al forte temporale. I passeggeri, partiti dalla stazione Termini già con un ora di ritardo, sono stati fatti scendere a Tivoli in attesa degli autobus sostitutivi. “Ci hanno abbandonato qui – dichiara una delle persone a bordo del convoglio soppresso – stiamo aspettando i pullman che arriveranno forse tra un’ora”.

Ultime Notizie