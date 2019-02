Linea ferroviaria Avezzano – Roma interrotta per lavori, Trenitalia istituisce corse bus sostitutive

Avezzano. Stop per più di 24 ore ai treni per lavori su un tratto della Linea ferroviaria Avezzano – Roma. Sono in corso gli interventi di potenziamento nel territorio laziale della tratta che collega la Marsica alla capitale sono stati programmati degli interventi che costringeranno la società di trasporti a bloccare la circolazione per alcune ore. Precisamente dalle 23 di sabato 9 alle 5 di lunedì 11 per i lavori di potenziamento infrastrutturale la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Lunghezza e di Guidonia.

I treni della tratta Roma-Tivoli-Avezzano-Sulmona-Pescara saranno quindi sostituiti con autobus tra Lunghezza e Guidonia. Questo potrebbe creare dei disagi ai pendolari, in particolare modo agli studenti che la domenica dall’Abruzzo ripartono per raggiungere la capitale. Trenitalia ha assicurato che il servizio verrà garantito.