Linea bloccata tra Avezzano e Sulmona, attivi i bus sostitutivi

Avezzano. A causa di un guasto tecnico alla linea elettrica causato dal fornitore esterno di energia da ieri mattina alle 5.30 il tratto tra Avezzano e Sulmona è bloccato. Trenitalia ha immediatamente richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario che però ha subito forti disagi per tutta la giornata. Sono stati attivati dei bus sostitutivi per assicurare agli utenti il servizio e per la giornata di oggi è stata rivista l’intera programmazione.

Il treno in partenza da Pescara alle 5.23 diretto a Roma Termini è stato cancellato tra Sulmona e Avezzano e sostituito da un bus, stessa cosa accadrà per il treno che da Roma Termini alle 14.20 raggiungerà Pescara, e poi per quelli in partenza da Pescara alle 7.30, alle 9.25 e alle 11.19, quelli che partirà da Roma Termini alle 16.40 e alle 18.47 e poi quelli da Avezzano per Sulmona delle 12.47 e 13.49. Per tutti il servizio sarà sostituito nel tratto Avezzano – Sulmona da bus sostitutivi in modo da permettere ai tecnici di lavorare.