Avezzano. Linda Cacchione lascia il Comune di Avezzano, è la seconda donna di Forza Italia a uscire di scena. A dare la notizia è Gabriele De Angelis, ex sindaco della città e coordinatore provinciale di Forza Italia.

La Cacchione era entrata a far parte dell’assise civica dopo che la consigliera Annamaria Taccone aveva deciso di lasciare il suo ruolo per incompatibilità. La candidata alla carica di primo cittadino, dopo appena un mese dall’avvio della nuova amministrazione Comunale, aveva comunicato che “non ci sono ne le condizioni per rimuovere le incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e gli altri incarichi istituzionale assunti precedentemente”. La Taccone aveva così deciso di rimanere alla guida dell’Aciam, lasciando il suo posto alla Cacchione che ora però ha fatto un passo indietro.

“In qualità di Coordinatore Provinciale di Forza Italia comunico che in data odierna Linda Cacchione, consigliere Comunale di Avezzano, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica, per motivi personali”, ha spiegato De Angelis, “Forza Italia ringrazia la dottoressa Cacchione per la dedizione e l’elevata professionalità dimostrate nel’espletamento degli incarichi ricevuti, contestualmente formulando a Goffredo Taddei, che le subentrerà nella carica quale primo dei non eletti della Lista, i migliori auguri di buon lavoro”.